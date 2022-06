Dopo l'incidente rifiuta di sottoporsi agli esami del sangue: denunciato a Quartu

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato un 24enne di Quartu per rifiuto di accertamenti in relazioni a guida in stato di alterazione alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il giovane, l’8 maggio scorso, in via Is Canadesus ad Assemini, essendo stato coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava alla guida della propria autovettura, intestata alla madre convivente, era stato trasportato presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero Brotzu.

Una volta in pronto soccorso avrebbe rifiutato di sottoscrivere il modulo di consenso agli esami ematici volti ad accertare l'eventuale alterazione alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti durante la guida. La patente di guida gli è stata pertanto ritirata.