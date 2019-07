La denuncia di Coldiretti Nuoro Ogliastra: “A luglio in provincia oltre 2 incendi al giorno. Sabato 13 luglio il picco”

Il Presidente Leonardo Salis: “Il danno economico e ambientale è incalcolabile”

Di: Antonio Caria

Parte la conta dei danni dell’incendio che lo scorso fine settimana ha colpito l’Ogliastra e, in particolate, Tortolì.

Interessati circa 850 ettari: tra le zone interessate quella di Orrì dove si trova un’area Sic (Sito di interesse comunitario), in cui è presente un bosco di lentisco e olivastri ed alcune casette in legno, ma ha interessato anche agrumeti e frutteti e diverse attrezzatture. Sono morti anche diversi animali selvatici e domestici e danneggiate delle case coloniche.

“Siamo vicini a chi ha subito danni da questo incendio ed in particolare alle aziende agricole, che continuano a subire danni, ora anche dal fuoco – queste le parole del presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis -. Il danno economico e ambientale è incalcolabile. Dopo lo scampato pericolo dello scorso anno dovuto alle continue piogge, quest’anno gli incendi si stanno confermando una piaga per l’intera isola e purtroppo soprattutto per il patrimonio naturale e per le aziende agricole”.

“Da sabato siamo in costante contatto con le aziende agricole e con l’amministrazione comunale – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra –. Stiamo raccogliendo i dati dei danni e li presenteremo alle istituzioni per capire come si può intervenire in soccorso di queste aziende. Ce ne sono diretti pesanti e tanti indiretti visto che è stato colpito un polmone verde importante della nostra isola. Per fortuna non ci sono conseguenze per il turismo, già ieri le spiagge era stracolme e non è venuto meno nessun servizio”.

Secondo l’elaborazione di Coldiretti Nuoro Ogliastra del notiziario giornaliero con dati forniti dal Corpo Forestale per il tramite del sistema Fire Cloud e/o direttamente dal referente presente nella Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), in 44 giorni, dall’1 giungo al 14 luglio, nella ex provincia di Nuoro-Ogliastra, risultano divampati 48 incendi, oltre uno al giorno, 30 dei quali a luglio (oltre due al giorno) e per ben 32 volte è stato richiesto l’intervento di un mezzo aereo (20 a luglio).

Il picco si è registrato sabato 13 luglio, giorno dell’incendio di Tortolì, con ben 8 casi e ben 5 interventi aerei.