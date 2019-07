Anziano 72enne trovato morto dalla moglie nel cortile di casa

La causa del decesso quasi certamente una caduta da un muretto

Di: Alessandro Congia

Un uomo di 72 anni, Antonio Medda, è deceduto oggi, a Gesturi. Verso le 13 la moglie, non vedendolo rientrare per pranzo, lo ha cercato trovandolo incosciente in un campo in prossimità della sua abitazione. Un vicino allertato dalla moglie ha subito chiamato il 118, dove in pochi minuti è giunta sul posto.

A prestare i primi soccorsi al pensionato l’ambulanza Base Coop Rosso Soccorso di Isili che ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Allertato anche l’elisoccorso ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Una profonda ferita alla testa potrebbe essere la causa della morte. Presumibilmente potrebbe essere caduto dal muro di circa 2 metri che circonda la sua abitazione mentre faceva dei lavori di manutenzione. Una volta sopraggiunto il medico non è rimasto che constatarne il decesso.