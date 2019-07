A Uta tutto è pronto per “Ballus”. Un palcoscenico che apre le frontiere per accogliere i popoli del mondo

Il grande evento sarà presentato in anteprima giovedì 18 luglio nel corso di una giornata interamente dedicata ai suoni, ai canti e balli popolari

Di: Redazione Sardegna Live

Un palcoscenico che apre le frontiere per accogliere i popoli del mondo, i suoni e le danze che sprigionano energia, la moltitudine dei colori che dipinge storia e culture: a Uta tutto è pronto per “Ballus” l’Incontro Internazionale del Folklore che quest’anno giunge alla sua diciannovesima edizione.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Uta presieduta dal direttore artistico Romano Massa, fin dagli esordi investe su un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale locale che si allarga al confronto, in una mescolanza di valori e suggestioni.

Il grande evento sarà presentato in anteprima giovedì 18 luglio nel corso di una giornata interamente dedicata ai suoni, ai canti e balli popolari.

Teatro dell’iniziativa sarà “Sa domo de sa cultura” che ha sede in via Newton a Cagliari.

La mattina si apre con la conferenza stampa a cui presenzieranno i conduttori di ‘Ballus’ Giuliano Marongiu, Ottavio Nieddu, e Roberto Tangianu.

La serata si animerà con uno spettacolo di musica e danze che vedrà protagonisti Giampaolo Piredda all’organetto, Massimo Carnevale, sulittu, mandolino e chitarra, Manuel Massa, canna isperrada e canna furistera, Carlo Crisponi, boghe sola, e il Gruppo Folk Pro Loco di Uta.

Per l’occasione è in programma anche la degustazione del piatto tipico “sa pudda a prenu”, una ruspante gallina ripiena servita in brodo con la fregola sarda.

L’incontro internazionale del folklore “Ballus” è in calendario dal 30 luglio al 3 agosto nei pressi del Santuario romanico di Santa Maria di Uta, monumento religioso risalente al XII secolo, scenario ideale per questa manifestazione che accoglie ogni anno gruppi provenienti da ogni parte del mondo, promuovendo il dialogo e lo scambio interculturale e la pace tra i popoli.