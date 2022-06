Sassari. Casa della fraterna solidarietà: 1300 dentiere a bisognosi

Oggi ha realizzato il sogno di un muratore in pensione 73enne di Sassari donandogli una dentiera

Di: Redazione Sardegna Live

“Oggi il nostro cuore è colmo di gioia nel celebrare la consegna della milletrecentesima dentiera gratuita messa a disposizione dalla Casa della fraterna solidarietà a chi ne ha bisogno”. Lo ha detto con grande emozione l'associazione guidata da Aldo Meloni che, negli ultimi nove anni, grazie al supporto e alla generosità di vari odontoiatri e odontotecnici sassaresi, ha installato 1300 dentiere ad altrettante persone bisognose della città per un controvalore di 4 milioni di euro.

Questa mattina la Casa fraterna solidarietà ha realizzato il sogno di un muratore in pensione 73enne di Sassari che da vent'anni aspettava di poter tornare a masticare normalmente, ma non poteva permettersi le cure odontoiatriche di cui aveva necessità.

Alla piccola cerimonia di installazione ha partecipato anche una delegazione dell'amministrazione comunale.

“Un sentito ringraziamento alle persone che hanno reso tutto questo possibile mettendosi a disposizione della comunità, grazie a Aldo Meloni, Paolo Usai (odontoiatria), Francesco Sanna (odontoiatra) e Gavino Dettori (odontotecnico) per il loro operato. Se vuoi aiutarci a continuare questa opera - ha sottolineato l'Associazione - dona il tuo 5 per mille alla casa della fraterna solidarietà, dai un aiuto alla tua città perché può capitare a tutti di trovarsi in stato di necessità”.