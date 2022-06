Caro gasolio: in Sardegna proteste dei pescatori soft rispetto ad altre regioni

Legacoop: "Buoni segnali da Roma, ma subito l’erogazione fondi"

Di: Redazione Sardegna Live, immagine simbolo

Caro gasolio problema diffuso anche in Sardegna tra i pescatori. Ma nell'isola non ci sono state proteste eclatanti come in altre regioni d'Italia.

"Il problema - spiega Mauro Steri, responsabile del settore pesca di Legacoop Sardegna - ovviamente è molto sentito anche in Sardegna, e sta creando un forte malcontento tra tutti gli operatori. Ad oggi non c'è un blocco totale delle attività: accanto a chi si ferma c'è chi continua con l'attività di pesca".

Buoni segnali da Roma. "Apprezziamo - continua Steri - gli interventi del governo (credito d'imposta e fondo da 20 milioni) ma occorre che li venga data immediata attuazione (in termini di erogazione). In Sardegna, come accaduto da altre parti, abbiamo chiesto un intervento da parte della Regione".