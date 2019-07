Al via la quarta edizione de “L’isola dei libri”

Tanti gli appuntamenti in programma dal 18 luglio al 9 agosto tra incontri con gli autori, mostre e laboratori per bambini

Di: Antonio Caria

Dal 18 luglio al 9 agosto, tra i vicoli e i caruggi di Carloforte, si rinnova l’appuntamento con “L’isola dei libri”, giunta alla quarta edizione e che proporrà quattordici appuntamenti capaci di coinvolgere gli abitanti dell’isola tabarchina ma anche i numerosi turisti che in questo periodo vi gravitano.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Saphyrina e partirà giovedì 18 luglio (tutti gli appuntamenti cominciano alle 20,30), in via Magenta dove arriverà Andrea di Robilant per parlare del suo “Autunno a Venezia. Hemingway e l’ultima musa”, edito da Corbaccio nel 2018.

Il 20 luglio, nello spazio Exme di via XX settembre, attesa per la presenza del giornalista e scrittore Raffaele Mangano che presenterà il suo ottavo romanzo “La colpa”, pubblicato nel 2018 per Lupetti.

Domenica 21 luglio doppio appuntamento: nella terrazza dell’hotel Villa Pimpina è in programma l’incontro con il giornalista e fotografo Enrico de Martino he presenterà il volume “Tierras alta”, edito da Notes nel 2018. Una carrellata di foto ispirate all’autore dai grandi narratori dell’America latina che saranno esposte nella mostra che sarà inaugurata subito dopo l’incontro, e che potrà essere visitata sino al 28 luglio.

Lunedì 22 luglio si ritorna in via Magenta per l’appuntamento con il poeta Giuseppe Conte che ripercorrerà le pagine di “I senza cuore” un giallo storico ambientato dopo la Prima crociata, edito da Giunti.

Martedì 23 luglio ci si sposterà nell’Arco di via Solferino dove arriverà la giornalista Sara Recordati per parlare del romanzo, pubblicato da Bookabook, “La figlia sconosciuta”.

Sempre qui,Sabato 27 luglio alle 20,30, Marta Morazzoni, vincitrice nel 2018 del Premio Strega alla carriera.presenterà “Il dono di Arianna”. Sarà invece Pietro Maurandi il protagonista della serata di martedì 30 luglio, in via Magenta, con “Giovanna. La regina ribelle”, edito da Arkadia.

Mercoledì 31 luglio sulla terrazza dell’hotel Villa Pimpina torna la collaudata coppia di scrittori formata da Ciro Auriemma e Renato Troffa, per parlare dell’intrigante noir “"Piove deserto" (Dea Planeta editore).

L’1 agosto, presso il centro culturale ExMe, spazio al fotografo Enrico Spanu e il suo libro “Sardegna, un mare da cartolina”.

Venerdì 2 agosto, nuovamente all’hotel Villa Pimpina, appuntamento con l’artista Mariella Pelissero, che sarà seguito dall’inaugurazione di “In punta di Haiku”, mostra delle creazioni di Pelissero, visitabile sino al 9 agosto.

Sabato 3 agosto in via Magenta, la serata sarà dedicata a “Pia Pera. Apprendista di felicità”, una raccolta dei migliori articoli scritti da Pia Pera per la celebre rivista “Gardenia”, curata dalla giornalista Emanuela Rosa -Clot ed edita a Guanda. I

Martedì 6 agosto, ancora in via Magenta, Lorenza Garbarino presenterà “Hauswirth della montagna. Storia di un poeta della carta”, edito da Fusta, mentre giovedì 8 agosto si ritorna all’ExMe dove il protagonista sarà Enzo Liborio Vacca, tra i padri di La Sardegna enigmistica, rivista che per 13 numeri cercò di allenare le menti degli appassionati con quiz, cruciverba e altri giochi declinati sul tema della sardità.

L’ultima serata, in programma il 9 agosto, vedrà protagonista la banda musicale “Città di Carloforte Angelo Aste”, insieme all’olandese Hardy Mertens.

Durante i giorni della manifestazione Saphyrina ha pensato anche ai più piccoli, con alcuni appuntamenti dedicati ai bimbi dai 4 ai 6 anni, a cura di Angela Garau e della Biblioteca comunale di Carloforte: 19 luglio avrà luogo “Il giardino fiorito”, dedicato alla creatività. Il 26 luglio, laboratorio e letture con “La storia di Elmer”. Il 2 agosto letture a volontà con “Che libro sei?”.