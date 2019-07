Il sindaco di Ilbono: "Orrì una bomba ad orologeria, lo sapevamo tutti"

Il primo cittadino posta la foto di quel che resta della casa di famiglia al mare: "Poteva essere una strage, per fortuna siamo andati via presto"

Di: Redazione

Il sindaco di Ilbono Andrea Piroddi, in qualità di amministratore e cittadino ogliastrino, vive il dolore di tutto il territorio nell'osservare il disastro causato dall'incendio che ha colpito il territorio di Tortolì nel weekend.

Il primo cittadino ha postato sulla sua bacheca Facebook la foto di quel che resta della piccola casa al mare appartenente alla propria famiglia. "Buon anniversario di matrimonio a babbo e mamma, 45 anni fa, ad oggi, si sposavano! Era il 14 luglio 1974. Oggi avremmo voluto festeggiare qua, ma la casa non c'è più. Non c'è proprio nulla, come fosse evaporata. Nulla. Era in legno, babbo faceva il falegname, non è rimasto nulla".

"Eppure oggi son contento - prosegue Piroddi -, perché poteva essere una strage, invece stiamo tutti bene, e son qui a scrivere. Ma solo perché ieri siamo andati via presto. Solo per fortuna. Orri era (ed è) una bomba ad orologeria, lo sapevamo tutti. Ora, quindi, per favore non venite a raccontarci la storiella dell'agricoltore incauto. Perché non è pensabile che un incendio partito dalla strada statale 125 possa arrivare al mare, devastando ettari ed ettari di territorio. Orri' è ancora una bomba ad orologeria ed è stato solo un caso che l'incendio non sia partito qualche anno fa. È solo un caso fortuito che non sia morto nessuno".

"La smettiamo di dare la colpa al vento di maestrale e alle alte temperature? La smettiamo di nasconderci dietro il burocratese? È possibile avere un po di rispetto, almeno oggi? Questa storia non finisce qui".