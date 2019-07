Tre auto in fiamme nella notte in via Tevere

Gli incendi sarebbero di origine dolosa

Di: Redazione Sardegna Live

Tre auto sono andate in fiamme nella notte in via Tevere. Gli incendi sarebbero di probabile origine dolosa.

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 2.30 e sono intervenuti sul posto con diversi mezzi.

Le macchine erano però già completamente avvolte dalle fiamme e sono andate distrutte.