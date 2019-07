Sabato 27 luglio la quattordicesima edizione de “S’Ammentu 'e s’emigradu”.

La rassegna promossa da “Su Cuncordu Banaresu” si terrà in piazza San Lorenzo dalle 20.30

Di: Antonio Caria

Anche quest’anno L’Associazione culturale “Su Cuncordu Banaresu” ha deciso di proporre l’ormai tradizionale rassegna “S’Ammentu e s’emigradu”, giunta alla quattordicesima edizione e che si terrà sabato 27 luglio dalle 20.30.

Come da prassi, il tema della serata sarà quello dell’emigrazione. Una serata che, negli intenti della formazione coristica, vuole omaggiare coloro che, per un motivo o per un altro, hanno dovuto lasciare il loro paese natio ma che fanno ritorno a Banari per trascorrere le vacanze.

La manifestazione, organizzata sin dal 2006, si terrà in piazza San Lorenzo. Ad allietare il pubblico i canti eseguiti, oltre che dai padroni di casa diretti dal maestro Salvatore Serra, il coro “S’Ena Frisca” di Putifigari (maestro Dario Pinna), e l’Associazione Culturale “Coro de Iddanoa Momteleone” (maestro Paolo Carta).