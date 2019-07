Incendio a Tortolì, la Regione conta i danni

Oltre 600 ettari di macchia mediterranea in fume nelle colline che si affacciano su Orrì

Di: Redazione Sardegna Live

La Regione conta i danni dopo il drammatico incendio che ha colpito Tortolì nel fine settimana. Oltre 600 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo nelle colline che si affacciano sul lido di Orrì.

Alle 11.30 di questa mattina, a Villa Devoto, sarà sottoscritto un accordo tra Regione, associazioni venatorie, Corpo forestale e Protezione civile regionale finalizzato a "rafforzare la collaborazione resa dai cacciatori nell'ambito delle azioni di prevenzione degli incendi boschivi e rurali".

A sottoscriveranno l'intesa saranno l'assessore all'Ambiente, il comandante del Corpo forestale e il direttore generale della Protezione Civile, i rappresentanti delle associazioni venatorie Federazione Italiana della Caccia, Unione cacciatori Sardegna, Libera associazione sarda caccia, Caccia pesca ambiente, e Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro.

Nel frattempo proseguono le indagini per comprendere cosa abbia originato il grande incendio. La Procura di Lanusei aprirà un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Il Corpo Forestale sta curando le indagini. Non si esclude l'ipotesi di un gesto incauto di un agricoltore all'origine del disastro ambientale. Sarebbe stato infatti un rogo di sterpaglie a provocare il maxi incendio.