Fiamme a Pabillinis, sul posto un elicottero del Corpo forestale

Rogo in località Is Arenas

Di: Redazione Sardegna live

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un suo elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu su un incendio in agro del comune di Pabillonis, in località Is Arenas.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Guspini.

Seguiranno maggiori dettagli nel comunicato ufficiale delle 18:45.