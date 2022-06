Inveisce contro i poliziotti danneggiando la Volante, arresto a Cagliari

Nei guai un 44enne, l'accusa è di danneggiamento aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso del pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 44enne per danneggiamento aggravato, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

L’uomo era stato già notato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, intervenuti all’ingresso della stazione ferroviaria perché inveiva verbalmente contro la sua compagna. Nel frattempo, alcuni cittadini avevano allertato il 113, segnalando l’animata lite e immediatamente sono intervenuti anche i colleghi della Squadra Volante.

Durante le fasi del controllo e di identificazione dell’uomo, lo stesso, alla richiesta dei documenti, avrebbe iniziato a dare segni di insofferenza e ad inveire senza alcuna ragione nei confronti degli agenti, rivolgendo loro a gran voce parole offensive. A nulla sarebbero serviti i tentativi di portarlo alla calma, perché il suo atteggiamento è diventato sempre più violento, per questo motivo i poliziotti sono stati costretti a metterlo in sicurezza all’interno del veicolo di servizio, per condurlo negli Uffici della Questura per il seguito degli accertamenti.

Anche in queste circostanze l’atteggiamento non si sarebbe mitigato, arrivando anche a minacciare gli operatori e a danneggiare l’auto di servizio.

Il soggetto, uno straniero di 44 anni, già gravato da precedenti di polizia per reati analoghi, è stato tratto in arresto per danneggiamento ad un bene dello Stato, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, inoltre è stato denunciato per il rifiuto di fornire ad un Pubblico Ufficiale le proprie generalità. Nella mattinata si terrà l’udienza di convalida per direttissima.