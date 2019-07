Incendi a Ittiri, Muros e Carbonia: Forestale in azione

In azione anche i mezzi aerei della Forestale

Di: Antonio Caria

Non si arresta la grave piaga degli incendi che sta colpendo la Sardegna in questi ultimi giorni. Ieri la Forestale dovuta entrare in azione, insieme a un elicottero arrivato dalla base di Bosa, in località Su muscadorzu a Ittiri.

Le operazioni di spegnimento, dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Ittiri coadiuvato da 2 squadre dei cantieri Forestas di Ittiri e di Putifigari oltre che 2 squadre di volontari di Ittiri e Usini, si sono concluse alle 14.30. L'incendio ha interessato aree agricole e coltivi.

Agenti in azione anche a Muros, in località Punta Canechervu, dove è intervenuto un elicottero proveniente da Anela.

Le operazioni di spegnimento, portate avanti dal personale del Corpo forestale della Stazione di Ploaghe con l'ausilio di 2 squadre dei cantieri Forestas. di Ploaghe e Sassari - su traineddu , oltre ai barracelli di Ossi e Florinas, si sono concluse alle ore 17.43. Interessato aree incolte.

Un incendio ha interessato anche l’agro di Carbonia, più precisamente la località Caput acquas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base Marganai.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Carbonia con l'ausilio di 1 squadra del cantiere Forestas. di Carbonia oltre a 2 squadre di volontari di Carbonia Terra mare, sono terminate alle 18.30. L'incendio ha interessato aree agricole e coltivi.