Incendi in Sardegna. Deidda: “Serve l’intervento delle Forze armate”

Il deputato sardo di Fratelli d’Italia. “Fronteggiare questa ennesima estate di roghi"

Di: Antonio Caria

“Tutte le forze in campo stanno dando il massimo e di più, dagli operai Forestas agli agenti del Corpo forestale, dai Vigili del Fuoco ai volontari della protezione civile, dai barracelli alle forze dell'ordine e ai tanti volontari presenti nei Comuni. E anche la Regione con l'assessore della difesa dell'ambiente Gianni Lampis che so aver già richiesto l'ausilio di personale e mezzi antiincendio dislocati nella base militare di Decimomannu. Per questo mi appello al Ministro della Difesa e al Capo di Stato Maggiore per aiutarci con uomini e mezzi per fronteggiare questa ennesima estate di roghi”.

Parole, queste, pronunciate dal deputato sardo e capogruppo in Commissione difesa alla Camera per Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Meno ettari bruciati ma si moltiplicano i roghi da un capo all'altro. So che le Forze Armate hanno le professionalità e i mezzi, dall'Aeronautica all'Esercito, per darci una mano come è sempre accaduto in passato in caso di emergenze. Non solo per l’antincendio estivo ma anche per sviluppare i sistemi di prevenzione, controllo e addestramento per il personale con simulatori e altre tecnologie”.