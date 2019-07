"Nurak delle pietre incantate" sabato 20 luglio al Parco dei Petroglifi

L'evento avrà inizio alle 21.00

Di: Antonio Caria

Si terrà sabato 20 luglio alle 21.00, al parco dei Petroglifi di Cheremule, "Nurak delle pietre incantate", una rappresentazione su testi di Bernardo De Muro e che vedrà protagonisti gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Thiesi.

L'evento, voluto dall'Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Antonella Chessa, è il frutto di un finanziamento della Fondazione di Sardegna a seguito della candidatura di un progetto sul bando 2019 inerente lo sviluppo locale.

Obiettivo del Comune è quello di valorizzare la cultura nella popolazione, in modo particolare nei giovani, anche come viatico per la promozione d'impresa.

Dell'iniziativa è stata anche coinvolta l'Associazione culturale "Su Tippiri".