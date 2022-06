Flumini di Quartu. Esplode bombola di gas in una terrazza

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Paura a Flumini di Quartu per l’esplosione di una bombola di gas da cucina su una terrazza esterna in un’abitazione, in via Damiano Filia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’esplosione, probabilmente causata da un corto circuito, ha provocato solo dei leggeri danni nell’abitazione. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant'Elena.