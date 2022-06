Muravera. Devastano un bar e una cartoleria in Piazza Europa. I vandali hanno le ore contate

La rabbia dei titolari: “Un episodio vomitevole. Questa è Muravera che nessuno vorrebbe”,

Di: Redazione Sardegna Live

“Nella notte ancora una volta abbiamo assistito a episodi di vandalismo nei confronti di due attività in Piazza Europa. Massima solidarietà e vicinanza da parte dell'amministrazione ai due imprenditori per questi vergognosi gesti che non hanno nulla a che fare con la nostra comunità. Assicuriamo massima collaborazione alle forze dell'ordine e chiediamo ancora una volta ai muraveresi di aiutarci a vigilare e difendere il nostro patrimonio”. A riferirlo è l’amministrazione comunale di Muravera.

Nella notte, intorno alle 2, come spiega Alessandro Carta, titolare del bar “CentrAle” di Piazza Europa “circa due ragazzi hanno devastato i nostri locali, rompendo il cono, l’arredamento esterno sulla Piazza Europa e sfondato la vetrina della cartoleria ‘Valente’. I video e le foto sono già al vaglio delle forze dell’ordine”.

“Un episodio vomitevole, da condannare. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Questa è Muravera che nessuno vorrebbe”, ha sottolineato Alessandro Carta che mandato un chiaro messaggio: “Per chi non lo sapesse, le videocamere sono attive H24”.