San Giovanni e Lido, pulizia "Notturna" delle spiagge

Il Sindaco Mario Conoci: "Restituire l'arenile in condizioni di decoro a cittadini, turisti e imprese"

Di: Antonio Caria

Da ieri, a San Giovanni e Lido, sono in azione, in orario notturno. tre macchine pulisci spiaggia. A quello già in dotazione al settore Ambiente del Comune di Alghero si sono aggiunti due macchinari più potenti in grado di lavorare su estensioni maggiori. Le operazioni riguardano sia l’asporto dei cumuli di posidonia spiaggiata che la rifinitura degli arenili. "SI prevede così di accelerare i tempi – ha sottolineato il Sindaco Mario Conoci - per restituire l’arenile in condizioni di decoro a cittadini, turisti e alle imprese”. Inoltre è stato potenziato anche il servizio di pulizia con l’aumento dei punti di raccolta dei rifiuti e con il raddoppio dello svuotamento giornaliero. Si procederà anche alla rimozione degli incannicciati installati a protezione e a contenimento della sabbia che ora verrà ridistribuita. Eliminate anche le recinzioni da cantiere nel sito di stoccaggio di San Giovanni, dove ora ne è stata realizzata una in legno.