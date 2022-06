Pula. Sedici migranti rintracciati sulla Statale 195 dai carabinieri

Tra loro anche un bambino di 3 anni. Ora sono al Centro di accoglienza di Monastir

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera, intorno alle 22, a Pula, i carabinieri della locale Stazione con i colleghi di Capoterra, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa del Comando Provinciale di Cagliari, sono intervenuti lungo la strada statale 195 al km 32 e 33,4 dove hanno rintracciato 16 migranti di nazionalità tunisina, tra cui un bambino di 3 anni.

Erano tutti in buono stato di salute e sprovvisti di documenti di riconoscimento. Dopo i controlli sono stati trasferiti al Centro di prima accoglienza di Monastir. Non si conosce quale sia stato il luogo dello sbarco, sicuramente non è troppo distante dal posto in cui sono stati rintracciati e non è stata ritrovata alcuna imbarcazione.