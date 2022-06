Alghero. Nuovo appalto per la pulizia delle spiagge

825 mila euro per il triennio 2022-2024. Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta che già gestisce i servizi presso le spiagge della Pelosa e di Platamona

Di: Redazione Sardegna Live

La Vosma Soc. Cooperativa, che già gestisce servizi presso la spiagge de La Pelosa e di Platamona, si è aggiudicata il servizio triennale di pulizia delle spiagge di Alghero, offrendo diversi servizi migliorativi richiesti dall'Amministrazione e qualificanti per l'aggiudicazione della gara.Da domani l’impresa entra in opera per continuare il servizio in corso.

Il rinnovato capitolato strutturato per la pulizia delle spiagge secondo le indicazioni della Giunta Conoci proposte dall’ Assessorato all'Ambiente comprende diverse novità rispetto al precedente. Si tratta di interventi aggiuntivi di raccolta rifiuti spiaggiati a seguito di mareggiate, sia durante il periodo invernale che nel corso della stagione balneare, interventi supplementari di raccolta rifiuti manuale dal 01/04 al 30/10 per n. 30 interventi in seguito a mareggiate con pronto intervento in 24h con 4 operatori specializzati. Da segnalare, inoltre, anche n. 5 interventi straordinari in seguito a manifestazioni o eventi, con particolare riguardo ad interventi straordinari che comportano l’eccezionale presenza di utenti in spiaggia e la probabilità di trovare quantitativi superiori di rifiuti. Inoltre: Gps su tutti i mezzi adibiti alla movimentazione al fine di tracciarne il lavoro; n° 2 quadriciclo (quad) 4x4 di cui uno elettrico, al fine di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. Tali mezzi leggeri, appositamente accessoriati e con proprio cassone ribaltabile e aventi possibilità di trainare carelli appendice, data l’ampia manovrabilità e agilità, potranno garantire un importante supporto logistico, oltre che nella movimentazione ed areazione della posidonia, anche per gli operatori a terra che quotidianamente effettueranno la raccolta di rifiuti manuale.

Aumentano le giornate del mezzo pulisci spiagge, che passano dalle 115 richieste a 145; si puliranno tutte le spiagge precedentemente non coperte da contratto con mezzi pulisci spiaggia di piccole dimensioni o manualmente. Compaiono i punti per fumatori, saranno 25, da dislocare su tutte le spiagge; viene inoltre inserita nell’appalto la pulizia manuale e i punti di raccolta rifiuti anche all'interno della Pineta di Maria Pia. Inoltre, spazzamento manuale di tutte le passerelle d'accesso ai litorali, cartellonistica ambientale agli accessi, n° 20 punti lava piedi e docce da installare agli accessi delle spiagge, n° 4 punti bagno uomo/donna disabili.

“Sono solo alcuni tra i punti che andranno a migliorare il contratto di pulizia e ad incrementare i servizi presso le spiagge algheresi” spiega l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis. Già da questa settimana i mezzi della nuova ditta procederanno a concludere e perfezionare il lavoro che l'amministrazione ha avviato dal 2 Aprile in via straordinaria per non subire ritardi, con irrisorie quantità di posidonia che rimangono da movimentare. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, sarà ora compito degli uffici verificare la regolare esecuzione dei servizi proposti che partiranno gradualmente compatibilmente con le forniture disponibili per andare via via ad una totale realizzazione ed efficacia, abbiamo ottenuto il massimo che potevamo ottenere grazie a un capitolato che non puntava tanto al ribasso dell'offerta economica ( che comunque c'è stato in misura del 14%) ma a garantire più servizi e più qualità” conclude l'assessore Montis.