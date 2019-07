Siligo alla conquista della luna

Martedì 16 e sabato 20 luglio due appuntamenti per ricordare il primo allunaggio della storia.

Di: Antonio Caria

Sono passati 50 anni da quel 16 luglio 1969 quando la Nasa lanciò da Cape Canaveral il razzo Saturno V che quattro giorni dopo avrebbe portato l'Apollo 11 al primo allunaggio della storia.

Una ricorrenza che la Società Astronomica Turritana ha deciso di ricordare con un doppio appuntamento all'Osservatorio Astronomico di Siligo, ingresso libero è aperto a tutti.

Martedì 16 luglio alle 21.00 si terrà l'evento dal titolo "La notte della luna rossa", una rara occasione per assistere all'eclisdi parziale del satellite naturale terrestre.

Sabato 20 luglio alle 20.00 saranno celebrati ,"I primi passi sulla luna". Inoltre sarà presentata la mostra realizzata dalla Sat per la "Scienza in piazza 2019". In programma anche una conferenza del professor Gian Nicola Cabizza che parlerà de "La luna da Dante a Galileo".