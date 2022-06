L’anima green del Rally Italia Sardegna ad Alghero

Ecco tutte le novità per l'edizione 2022

Di: Redazione Sardegna Live

Il Rally Italia Sardegna è sempre più green e anche in questo 2022 Alghero sarà il centro promotore di una serie di iniziative dal forte impatto comunicativo e promozionale, rivolte soprattutto ai più giovani. Nel 2021 la Riviera del Corallo ha fatto da apripista al debutto delle auto ibride nel WRC, avvenuto quest’anno, e ora si appresta a ospitare un’edizione ancora più ricca e incentrata sulla sostenibilità ambientale. L’area Green al Porto di Alghero. Il via giovedì 2 giugno, in occasione della partenza della tappa mondiale, con l’inaugurazione dell’area Green allestita al porto di Alghero. Presenti con 13 stand diversi concessionari e aziende del territorio che esporranno alcuni mezzi full electric. Non soltanto auto ma anche monopattini e bici elettriche. Uno spazio espositivo interamente dedicato alla mobilità a zero emissioni, peraltro con diverse anteprime interessanti. L’Academy per gli under 18.



La vera grande novità del 2022 per la versione “green” del Rally Italia Sardegna è rappresentata tuttavia dall'ACI Sport e-academy green by smart e-cup. La prima edizione di questo innovativo campus dedicato agli under 18 si terrà all’Ittiri Arena e porterà dieci giovanissimi allievi e allieve a scoprire il mondo delle corse in ogni suo aspetto, a bordo delle formative smart e-cup elettriche che danno vita al campionato green in pista e hanno dato spettacolo, a emissioni zero, sugli sterrati sardi nelle due passate stagioni. L'Academy prevede tre giorni di lezioni teoriche e pratiche di guida, corsi di setup e meccanica, di relazione ed uso consapevole con i media, di attenzione al fitness e all'alimentazione.



Inoltre, tutti gli allievi saranno seguiti da due life coach, una pedagogista ed un esperto di neuroscienze, che li porteranno a scoprire "l'altra parte del pilota", quella più emotiva e personale. Non mancheranno confronti con i direttori di gara internazionali per conoscere tutti i segreti dei regolamenti e del corretto comportamento in pista. Convegno su turismo ed energie alternative. Ci saranno anche momenti di confronto. Uno di questi è rappresentato dal convegno dal titolo "Turismo, servizi ed energie alternative: le nuove sfide della Regione Sardegna e delle comunità locali", in programma venerdì 3 giugno alle 16:30 nella sala conferenze di San Francesco.