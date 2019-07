Bimba di 3 anni e bagnino rischiano di annegare: li salvano i Vigili del Fuoco

L'episodio è accaduto stasera

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco Sommozzatori salvano una bambina di tre anni e un bagnino in difficoltà ad un miglio dalla costa nelle acque del golfo di Cagliari.



Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco Sommozzatori del Comando di Cagliari, sono intervenuti intorno alle 19.40 in soccorso di una bambina di nazionalità cinese in difficoltà a bordo di un materassino gonfiabile al largo delle acque del golfo di Cagliari fronte il ristorante La Marinella sito nei pressi del litorale del comune di Quartu Sant'Elena, in contemporanea e stato soccorso anche un bagnino in difficoltà a bordo di un pattino intevenuto in soccorso della bambina.

Tutti recuperati e portati in riva, la bambina e stata affidata ai genitori che disperati attendevano nella spiaggia, sana e salva.