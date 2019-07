Strada Statale 129, lunedì 15 luglio l’apertura della rotatoria all’altezza di Bortigali

La velocità non dovrà superare i 20 Km/h per consentire il proseguimento dei lavori

Di: Antonio Caria

Sarà aperta lunedì 15 luglio la rotatoria di Bortigali. L’intervento, del costo complessivo circa 300mila euro, è stato progettato dal Comune e finanziato dalla Regione Sardegna, in base a una convenzione stipulata con l’Anas nel dicembre 2016.

Il tratto interessato va dal chilometro 88,300 al chilometro 89,700 della strada statale 129 “Trasversale Sarda”. Tuttavia è stato fissato un limite massimo di velocità, fissato in 20 Km/h, per non ostacolare i lavori che andranno comunque avanti.

Come si legge nel documento dell’Anas, “Sara ripristinato l’accesso al Comune di Bortigali e pertanto il percorso attraverso la Ex SS129 diventerà opzionale”.

“Raccomandiamo – dichiara il Sindaco Francesco Caggiari – gli automobilisti alla prudenza essendo la rotonda un elemento nuovo al quale siamo tutti poco abituati”.