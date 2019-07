Alghero, inaugurato il nuovo punto Enel

Valerio Formica: “Pronta risposta agli impegni presi”

Di: Antonio Caria

È stato inaugurato, ieri sera, il nuovo Punto Enel in Via Sant’Agostino 24 ad Alghero. Al taglio del nastro sono intervenuti tutti i responsabili territoriali di Enel Energia, il Sindaco di Alghero Mario Conoci ed alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

“Il nuovo Punto Enel di Alghero – si legge in una nota – costituisce un altro punto di riferimento in provincia di Sassari, attraverso il quale i cittadini avranno a disposizione una molteplicità di servizi: sarà infatti possibile attivare o modificare il contratto in funzione delle offerte commerciali che meglio si addicono alle proprie abitudini di utilizzo dell’energia elettrica. Si potrà inoltre comunicare la lettura del contatore, dimostrare il pagamento della bolletta, verificare la situazione dei consumi e dei pagamenti, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e, in generale, effettuare tutte le operazioni commerciali con l’azienda”.

“Il nuovo Punto Enel – queste le parole di Valerio Formica, Responsabile del canale indirect store Lazio e Sardegna di Enel Energia – rappresenta una pronta risposta agli impegni presi rispetto alle esigenze della comunità, in perfetta continuità con il presente, e si aggiunge alla fitta rete di punti fisici presenti sul territorio, confermando la nostra volontà di garantire vicinanza ai cittadini e di essere sempre più radicati nel territorio, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di opportunità di risparmio e di soluzioni e servizi innovativi.”

L’apertura al pubblico sarà dal 15 luglio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 il sabato.