"EstaTISSIma 2019", ecco il programma

Sport, divertimento e cultura per tutte le fasce d'età. Successo per il mese dedicato alla prevenzione

Di: Antonio Caria

È un’“EstaTISSIma 2019” ricca di eventi e manifestazioni dedicati allo sport, divertimento e cultura adatti a tutte le fasce d'età quella predisposta dall’Amministrazione comunale guidata da Gianmaria Budroni in collaborazione con la Pro loco, Sportissi, l’ASD Futsal Tissi, il Comitato Santa Anastasia Fedales '69 e l’Associazione Culturale Arcobaleno.

Dopo gli eventi del 29 giugno con Lorenzo Braina e della finale di calcetto, compresa la sfida tra le vecchie glorie, si proseguirà domani 13 luglio alle 21.30, in piazza Municipale con l’inaugurazione del totem con il defibrillatore una serata musicale con gli “Stage”. Il 20 alle 21.00, all’Ex-Mà, si terrà l’Ichnusa Holi Color, il 23 l’animazione per bambini e schiuma party mentre il 31 luglio, l’1 e 2 agosto si farà ritorno all’Ex-Mà, per un torneo 3 x 3 di pallacanestro.

L’8 agosto alle 21.30 spazio a una serata danzante con animata dal maestro Giovanni Uleri. Il 16 alle 19.00, L’Ex-Mà ospiterà il festival internazionale “A Manu Tenta”. Sempre negli stessi locali, il 24, si svolgerà il festival delle birre artigianali e Tattoo convention.

L’1 settembre si terranno i festeggiamenti in onore di Sant’Anastasia. Il 7 alle 21.00, in piazza Peppino Impastato, spazio a “Boghe ‘e oliariu” mentre il 14-15 settembre attesa per la seconda edizione del festival letterario “Sas Puntas”. Concluderanno gli eventi la passeggiata ecologica, in programma il 29 settembre.

All’interno del programma è presente, dall’1 luglio al 2 agosto, anche il campo estivo “Summer Tissi 2019”.

Inoltre, a metà luglio. si concluderà "Tissi, informazione, educazione e prevenzione" un mese e mezzo di appuntamenti dedicati alla salute dei nostri concittadini. Per il primo cittadino “È stata svolta molta prevenzione, educazione, formazione, informazione e cultura di patologie e dipendente, dove oltre all'informazione sono state formate più di 60 persone all'utilizzo della pratica della disostruzione e all'utilizzo del defibrillatore (BLSD).

“Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi per il successo che ha riscontrato l'iniziativa e lo siamo anche per le manifestazioni estive che abbiamo messo in atto, cercando di soddisfare tutte le fasce di età con iniziative di qualità e mirate”, ha concluso Budroni.