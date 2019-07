Ruba un borsello dall’oratorio e un portafoglio da Carpisa: 53enne in manette

Sono stati i Carabinieri della Radiomobile a rintracciarlo

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per il reato di furto aggravato Antonello Melosu, classe 1964 già noto alle forze di polizia in quanto gravato da precedenti penali. Infatti, i militari, transitando per via del Collegio, hanno notato l’uomo con atteggiamento sospetto che lasciava cadere una busta per poi allontanarsi.

Immediatamente intercettato dal personale operante, e recuperata la busta poco prima gettata dall’uomo, i militari accertavano come all’interno di essa si trovasse un borsello contenente effetti personali vari nonché materiale medico, oggetto di furto perpetrato dall’uomo poco prima all’interno dell’oratorio di via del Collegio numero 16 ai danni di una donna classe 2004, nonché un portafogli rubato invece qualche ora prima all’interno del punto vendita Carpisa di via Manno, di proprietà anche in questo caso di una giovane donna.

Ricostruiti i fatti, il noto pregiudicato veniva immediatamente tratto in arresto e tradotto presso gli uffici del comando provinciale carabinieri dove veniva trattenuto presso le camere di sicurezza durante la notte. Stamattina il malvivente è stato condotto presso il tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo. Arresto convalidato, chiesti i termini a difesa per il 26 settembre 2019. Allo stato è in libertà.