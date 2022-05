Frontale tra due auto all’ingresso di Austis: conducenti all’ospedale

Sul posto i Vigili del fuoco di Sorgono, i Carabinieri e una ambulanza del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Alle ore 23:30 circa di ieri, 30 maggio, la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono è intervenuta a seguito di un incidente stradale verificatosi all’ingresso di Austis. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente e una di esse si è ribaltata sulla carreggiata.

I conducenti di entrambe le vetture sono stati trasportati all’ospedale di Nuoro con ferite apparentemente lievi.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono, sono intervenuti i Carabinieri e una ambulanza del 118.