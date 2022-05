A Ghilarza l’ottava edizione della Sagra de Sos Culurzones

Domenica 5 giugno al Parco Su Cantaru la grande festa tra gusto, musica e tradizione

Di: Lucia Pes

Con il fermo proposito di valorizzare il prodotto locale e di offrire al pubblico partecipante un’occasione che racconta di tradizioni e di festa, la Pro Loco di Ghilarza apre ufficialmente il countdown per l’attesa Sagra de Sos Culurzones, in programma domenica 5 giugno.

Da diversi giorni i componenti dell’associazione sono impegnati nella preparazione dei protagonisti dell’evento, per garantire la genuinità e la freschezza del prodotto, seguendo i precetti e i segreti che nel paese del Guilcer si tramandano di generazione in generazione.

La degustazione dei ravioli di formaggio, accompagnati da carne di pecora in umido con olive, pane e vino rosso, al costo di 15 euro è prevista per le ore 13:00, ma già dal mattino sarà possibile recarsi a Su Cantaru e godere dei vari intrattenenti proposti dagli organizzatori.

Alle ore 10:00 l’apertura degli stand espositivi darà il via alla manifestazione per poi proseguire con l’esibizione musicale dei SIMPLY BROTHERS e con la musica tradizionale a cura dell’Associazione Sardegna Attiva. Ma non solo, il calendario degli appuntamenti mattutini presenta una novità assoluta, ovvero la presenza dei GLE, i 20 giochi in legno di grandi dimensioni, con cui divertirsi e interagire: biliardi, labirinti, hockey da tavolo, forza quattro e bowling, sono solo alcuni esempi.

Sarà il Trio Sound Live, con Aurelio, Paolo e Daniele ad aprire, alle ore 17:00, la serata dedicata alla musica. Si proseguirà alle 19:00 con il gruppo Dilliriana: Silvano Fadda all’organetto, Giovanni Demelas alla tastiera e alle percussioni, il polistrumentista Luca Schirra e le voci di Gianluca Fadda e Carlo Crisponi detteranno i ritmi ai balli della tradizione. Alle ore 22:00 Dj Next.

“Lo spirito che da sempre anima noi promotori – ci raccontano dalla Pro Loco – è quello di valorizzare il nostro territorio nella consapevolezza che esso sia forte delle proprie specialità culinarie, ed è per questo che di anno in anno ci adoperiamo per un’ottima riuscita della Sagra, con l’auspicio che possiate gradire i nostri propositi e il nostro entusiasmo”.