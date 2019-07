Posidonia. Il ministro Costa ad Alghero: sopralluogo nei siti di stoccaggio | VIDEO

Paola Deiana: “L’innovazione sarà anche l’affondamento”

Di: Redazione Sardegna Live

“Io vengo da voi per prendere informazioni supplementari. La nostra voglia di risolvere il problema c’è, ma dobbiamo tenere conto che bisogna negoziazione con l’Unione Europea per evitare infrazioni e anche avere come riferimento la tutela delle coste per evitare l’erosione”.

E’ quanto ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sulla dolorosa questione della Posidonia oceanica spiaggiata. Il ministro è arrivato alle 10:30 ad Alghero per la sua prima tappa di una due giorni di sopralluoghi nel Nord dell’Isola.

IL VIDEO

Ad accompagnare nella visita il ministro è stata proprio la parlamentare algherese Paola Deiana.

“Da quando mi sono insediata in Parlamento – ha detto la deputata - ho preso a cuore questa problematica che ricordo non riguarda solo Alghero, ma anche altre città d’Italia. La mia proposta di legge 'Interventi a favore della corretta gestione della Posidonia oceanica' è già depositata e con l’aiuto del ministro in realtà vorremo poi fosse un emendamento del provvedimento Salvamare al fine di velocizzare l’iter”.

Paola Deiana ha tenuto anche ha sottolineare: “Nella proposta di legge io propongo una vagliatura in loco perché dobbiamo assolutamente recuperare la sabbia preziosissima per i nostri litorali e separare la frazione organica. L’innovazione sarà anche l’affondamento. Il percorso naturale, infatti, qualora non ci fossero ostacoli antropici, è la riposizione della Posidonia al largo in fondi di macerazione, dove i macronutrienti ritornano in circolo per l’ambiente”.

Presente al sopralluogo anche l’assessore regionale della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis: “Riteneteci a vostra disposizione per tutto quello che noi possiamo fare per aiutare ad accompagnare questo processo legislativo”.

Dopo la tappa ad Alghero, il ministro alle ore 12:30 ha incontrato il sindaco di Porto Torres per poi proseguire con il sopralluogo al SIN di Porto Torres.

Alle 16:40 Costa terrà una riunione, sempre a Porto Torres, con il Consiglio direttivo del Parco dell’Asinara. Il trasferimento sull’isola è previsto in serata (con partenza da Stintino alle 19:15), mentre la visita al Parco, ultima tappa del ministro, la mattina di sabato 13 luglio, dalle 9:30 alle 12:30.