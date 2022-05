Sestu. Vasto incendio di sterpaglie, nove auto distrutte

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi per spegnere le fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Vasto incendio a Sestu, in via Iglesias: le fiamme hanno bruciato oltre un ettaro di sterpaglie, nove auto in sosta e alcune baracche.

L’allarme è scattato poco prima delle 16.30 con una chiamata al numero di emergenza 115. La sala operativa ha inviato sul posto le squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando che con un'autopompa, sette operatori, un'autobotte e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, hanno spento le fiamme e bonificato l'area dai focolai residui mettendola sicurezza.

Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto presente anche la Polizia Locale di Sestu. Nessuna persona risulta coinvolta.