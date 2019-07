Riapre la Torre Costiera a Torre Grande

Da domani 13 luglio al 15 settembre sarà possibile visitare il monumento grazie alla Fondazione Oristano

Di: Antonio Caria

Da domani 13 luglio al 15 settembre riapre la torre costiera di Torre Grande. L’apertura e le visite saranno garantite dalla Fondazione Oristano. La Torre sarà aperta ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle 16.00 alle 20.00, compreso il giorno di Ferragosto.

“La Fondazione Oristano muove i primi passi nella giusta direzione – hanno sottolineato il Sindaco Andrea Luztu e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. Oggi nella Pinacoteca comunale inaugura la mostra delle opere che hanno partecipato al concorso Emozioni di Sartiglia. Al museo Antiquarium arborense si stanno definendo le iniziative per arricchire con una nota culturale le notti bianche dello shopping oristanese. Da domani riapre la Torre spagnola di Torre Grande che suscita sempre grande interesse e attira numerosi visitatori. C’è da essere soddisfatti per il lavoro che si sta facendo e per il futuro del nuovo organismo a cui il Consiglio comunale ha affidato il compito di promuovere e valorizzare i beni culturali oristanesi”.