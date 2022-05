Crocieristi sorpresi con conchiglie al porto di Cagliari

Il sacchetto è stato sequestrato. Coppia di crocieristi italiani segnalata alla Forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di oggi, nel corso della consueta ispezione ai passeggeri in imbarco al porto di Cagliari, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di crocieristi, entrambi italiani, di rientro, dopo l’escursione, sulla Costa Firenze.

I due, incuranti dei divieti, avevano nello zaino un sacchetto di conchiglie sottratto dalle spiagge visitate durante la sosta della nave nel capoluogo sardo. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia Forestale per le attività di competenza. Quello odierno è il primo caso di furto di conchiglie della stagione nello scalo cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il mese scorso, di due tartarughe.

L'Authority dei porti fa sapere che questo è la conferma che l'ente si trova "in prima linea per arginare lo spiacevole fenomeno ai danni della Sardegna e delle sue bellezze. Proprio a riguardo, per la stagione in corso, verranno intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali di competenza".