Pula contro i "Parcheggi selvaggi", parte il servizio di carro attrezzi

Carla Medau: "Combattere gli incivili"

Di: Antonio Caria

Pula dice no ai parcheggi selvaggi. Con un post pubblicato su Facebook, la Sindaca Carla Medau ha annunciato l'avvio, a partire da oggi, del servizio di carro attrezzi.

Una decisione presa "Anche a seguito - scrive la prima cittadina - di numerose segnalazioni da parte dei cittadini".

"Dopo aver assistito - prosegue Medau - alla non curanza con cui gli automobilisti includono gli ingressi alle abitazioni, sostano nella Ztl, parcheggiano nei luoghi delimitati della zona archeologica e nell'area di Nora, calpestano prato e impianto idrico, abbiamo aggiunto questo servizio per tutelare cittadini e territorio".

Il suo è un invito a prestare attenzione in quanto, conclude Carla Medau, "Questo strumento ci sarà utile per combattere gli incivili, a tutela del nostro patrimonio e di tutti coloro che rispettano le regole quotidiane". I numeri da chiamare per il Servizio sono: 070921119-3476747338.