In archivio il progetto Artgiò

Successo per l’iniziativa dell’Artemisia che si è avvalsa della direzione artistica di Pina Monne

Di: Antonio Caria

Si è concluso nei mesi scorsi il progetto Artgiò promosso dalla Cooperativa “Artemisia” di Torralba con il partenariato dei Comuni di Mores, Bonnanaro, Torralba e Borutta.

L’iniziativa è stata finanziata attraverso un bando pubblico di due anni fa per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile nell’ambito degli interventi “Culturas” e “Culturas2”, vede il partenariato delle Amministrazioni comunali di Torralba, Bonnanaro, Mores e Torralba.

La direzione artistica è stata curata dall’artista di Irgoli, ma ormai trapiantata a Tinnura, Pina Monne, famosa per i suoi murales in giro non solo per la Sardegna, ma anche per il mondo.

Bravissime anche le partecipanti che hanno appreso, grazie anche ai validi consigli della Monne, le varie tecniche di ceramiche e di disegno. Nella serata conclusiva sono stati consegnati ai quattro comuni la riproduzione degli stemmi ufficiali, Ora a loro il compito di trovare un angolo del loro paese dove poterli collocare.