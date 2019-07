Solinas: “Valorizzare il grande patrimonio materiale ed immateriale di tradizioni e cultura che la Sardegna può offrire ai visitatori”

Il Governatore: “dare vita ad un modello di sviluppo con lavoro, occupazione e benessere per tutti i Sardi”

Di: Antonio Caria

“È necessario declinare il concetto di turismo in ‘turismi’, come quello enogastronomico, culturale, sportivo, cicloturistico, capaci di valorizzare il grande patrimonio materiale ed immateriale di tradizioni e cultura che la Sardegna può offrire ai visitatori”.

A dirlo è il presidente della Regione, Christian Solinas, che è intervenuto al convegno “Turismo in Sardegna: potenzialità e possibili sinergie con la filiera agroalimentare”, che si è svolto a Cagliari presso l’auditorium dell’Intesa Sanpaolo.

“È la strada giusta per destagionalizzare ed ospitare in Sardegna sempre più turisti, con un afflusso continuo per tutto l’anno – ha aggiunto il Presidente -. È indispensabile realizzare un circuito economico virtuoso che possa dare vita ad un modello di sviluppo con lavoro, occupazione e benessere per tutti i Sardi”.

“La Regione – ha concluso – deve coordinare tutte queste risorse identitarie per creare una ‘destinazione Sardegna’, puntando così ad andare oltre le stagione estiva. Serve garantire trasporti efficienti, una viabilità interna che funzioni veramente ed una promozione all’altezza delle aspettative che possa valorizzare l’intero territorio dell’Isola”.