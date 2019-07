A Sennori cittadini e imprese sistemano giardini, aiuole e piazze

Successo per l’iniziativa del Comune “Adotta uno spazio verde”

Di: Antonio Caria

È stato un successo per “Adotta uno spazio verde”. Cittadini e imprese di Sennori hanno risposto, infatti, all’appello lanciato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nicola Sassu e sono diventati i “Tutori” di giardini, aiuole e piazze che grazie alla loro cura e senso civico sono rifiorite. In cambio l’amministrazione comunale ha installato una targa con il nome della persona o della ditta che ha adottato lo spazio verde.

Sei le aree interessate: il giardino Domus de janas, assegnata alla cooperativa Sardegna Emergenza di Sennori; il giardino e il piazzale di via Leonardo da Vinci, adottato dall’associazione Avis Sezione di Sennori guidato dalla presidente, Maria Franca Muresu; la rotatoria della zona industriale, assegnata alla ditta Fratelli Gaspa-lavorazioni e produzioni in ferro; le aiuole di via Italia, adottate dalla Casa di artisti di Antonio e Ica; il giardino del Centro culturale, di cui si prende cura l’associazione Calarighe Sennori; il giardino di via Casu assegnato a Mario Ladinetti.

Tutte le aree adottate restano di uso pubblico e gli adottanti se ne prenderanno cura occupandosi della eventuale piantumazione e arredamento, manutenzione e pulizia, con terriccio e piante fornite dal Comune.