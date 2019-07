Incendi a Orotelli e Iglesias, operazioni si spegnimento in corso

Stanno entrando in azione anche due elicotteri della Forestale in arrivo dalle basi di Farcana e Marganai

Di: Antonio Caria

La Forestale è in azione in questo momento per spegnere due incendi a Orotelli (località Funtana Su Pizu) e Iglesias. Per le operazioni di spegnimento stanno anche decollando due elicotteri dalle basi di Farcana e Marganai.