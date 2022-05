Cagliari. Spariti soldi di blitz antidroga: arrestato finanziere

Intascati decine di migliaia di euro e documenti falsificati per nascondere gli ammanchi

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe fatto sparire decine di migliaia di euro, precedentemente sequestrati durante un blitz antidroga, tre anni fa. Successivamente avrebbe falsificato alcuni documenti per nascondere gli ammanchi agli uffici giudiziari.

Alessandro Tedde, brigadiere in servizio nel Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari, è stato fermato dai colleghi per peculato e falso. Il fermo è avvenuto martedì, mentre ieri si è tenuta l'udienza nella quale è stato convalidato. L'uomo, 40 anni, difeso dall'avvocato Matteo Vinelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere e si trova attualmente in carcere a Uta.

Le indagini sono partite alcuni mesi fa, quando durante le verifiche sono saltati fuori gli ammanchi e l'attenzione si è concentrata sulla figura del brigadiere. I militari del Nucleo di polizia tributaria, coordinati dal pm Gaetano Porcu, avrebbero recuperato elementi di colpevolezza a carico dello stessi e martedì è scattato il fermo con la contemporanea perquisizione della sua abitazione