Campagna Amica arriva a Cala Gonone

Ogni mercoledì mattina fino a fine settembre prodotti a Km0 in via della Pineta

Di: Antonio Caria

Arriva anche a Cala Gonone il mercato di Campagna Amica. Ieri mattina alle 8.00, in via della Pineta, è stato inaugurato il mercato estivo.

Proprio qui, ogni mercoledì mattina, ci sarà l’opportunità di trovare sino alla fine di settembre i prodotti locali, freschi a km0: ortofrutta, miele, lumache, agricosmesi, il vino, l’olio e i formaggi freschi e stagionati ovini e caprini.

“In estate oltre al mercato coperto di Nuoro che si trova all’Exmè – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis – siamo presenti anche in alcune località turistiche del nostro territorio, come La Caletta il venerdì ed appunto Cala Gonone il mercoledì. Stiamo già calendarizzando anche diverse iniziative serali a tema per promuovere le nostre eccellenze che saranno accompagnate dalla musica e dallo street food. Le prima sono in programma giovedì 18 luglio a Nuoro in corso Garibaldi, un’altra a La Caletta il 7 agosto sulla pompia”.