Carloforte. Bloccato un cantiere navale: operai in nero e scarsa sicurezza

Titolare denunciato e sanzione da 10mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Non rispettava le norme di sicurezza e impiegava due lavoratori in nero. Per un 76enne titolare di una società che opera nella cantieristica navale a Carloforte è scattata la sospensione dell'attività.

Il provvedimento arriva a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri Della Stazione di Carloforte, dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari e degli Ispettori del lavoro di Cagliari, nel cantiere navale in località Spalmadureddu.

Ieri è scattata l'ispezione nel corso della quale sono state riscontrate "violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'impiego di due lavoratori in nero".

Per il 76enne, oltre alla sospensione dell'attività, è scattata la denuncia per "impiego di lavoratori in nero; omesso invio di lavoratori a visita medica nelle scadenze previste; omessa trasmissione alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi del piano di sicurezza e coordinamento; impiego di scale non protette da parapetto". Il titolare della società dovrà anche pagare multe per 10mila euro.