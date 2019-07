Telecamere nelle isole ecologiche, in arrivo pesanti sanzioni per i trasgressori

Il Sindaco Mario Conoci: “L’obbiettivo non è quello solo quello di punire ma è quello di far crescere il senso civico”

Di: Antonio Caria

La Polizia Locale e gli uomini della Compagnia Barracellare di Alghero stanno intensificando i controlli sul territorio al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni su modalità di deposito dei rifiuti.

I controlli effettuati con l’ausilio delle telecamere nei punti critici della città, nell'agro e nelle periferie. Una lotta all’incivilità che farà arrivare delle pesanti sanzioni per i trasgressori che nei giorni scorsi scaricavano rifiuti.

Il servizio di monitoraggio delle isole ecologiche nell’agro è entrato in funzione in tutti i siti affinché coloro i quali trasgrediscono le norme sul conferimento dei rifiuti vengano identificati e sanzionati. Le foto e i filmati – a cura della Compagnia Barraccellare - che ritraggono e ritrarranno i trasgressori nell’atto di compiere atti illeciti ne consentiranno l’identificazione.

“Abbiamo il dovere di premiare i comportamenti virtuosi della stragrande maggioranza dei cittadini con la riduzione delle tariffe, ma questo obiettivo è messo a rischio dai pochi, privati e imprese, che invece vanno contro il rispetto delle regole. Sulla raccolta differenziata dobbiamo recuperare le percentuali diminuite in questi mesi in modo che ci consentano di non incorrere in penalità ed anzi ci facciano accedere alle premialità. Per fare questo è necessaria la massima collaborazione di tutti e non è giusto che pochi mettano a rischio i buoni comportamenti della maggioranza dei cittadini di Alghero”, questo il commento del Sindaco Mario Conoci.

“L’obbiettivo – ha aggiunto – non è quello solo quello di punire ma è quello di far crescere il senso civico. Differenziare significa pagare meno e avere meno costi per la raccolta”.

Inoltre l’amministrazione sta avviando i controlli anche sulle utenze commerciali, su quelle che ancora non si sono adeguate alla raccolta differenziata porta a porta.