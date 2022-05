Esercitazioni antincendio a Marina di Capitana

Simulato un incendio durante le operazioni di rifornimento ad un natante da diporto ormeggiato presso il locale distributore

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di oggi, 26 maggio, si è svolta un’esercitazione antincendio nel porto di Marina di Capitana dove è stato simulato un incendio, durante le operazioni di rifornimento, ad un natante da diporto ormeggiato presso il locale distributore. L’esercitazione, organizzata e coordinata dalla Capitaneria - Guardia Costiera di Cagliari, ha avuto lo scopo di testare la prontezza operativa e l’efficienza dell’apparato organizzativo.

Lo scenario ipotizzato consisteva in una simulazione di incendio che propagandosi interessava oltre all’imbarcazione ed al distributore del Marina anche gli occupanti della stessa unità ed il personale addetto alla pompa di benzina.

Unità navali e terrestri della Guardia Costiera, unitamente a mezzi nautici ed autopompa dei Vigili del Fuoco, sono prontamente intervenuti all’interno del porto per soccorrere e mettere in sicurezza l’unità, portare assistenza all’equipaggio e spegnere l’incendio. Per rendere più realistica la simulazione è stato richiesto l’intervento anche al servizio 118 per l’invio di ambulanze e fatte posizionare delle panne a cura della direzione del porto per circoscrivere la zona interessata al fine di prevenire ed evitare eventuali danni ambientali.

Inoltre una squadra dei sommozzatori dei vigili del Fuoco è intervenuta per simulare il recupero sul fondale del motore fuoribordo finito in mare a causa dell’esplosione ed una pattuglia della Guardia Costiera ha proceduto alle operazioni di monitoraggio e campionamento ambientale dell’area interessata per la verifica di un possibile sversamento di idrocarburi.

Dopo due ore circa di attività, ritenuti raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di addestramento del personale, gestione delle comunicazioni e capacità di attività coordinata fra i soggetti coinvolti, la sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari ha disposto la conclusione dell’esercitazione.