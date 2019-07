Dieci anni di Florinas in Giallo, ecco il programma sino al 10 agosto

Dal 12 luglio al 15 settembre ritorna la rassegna letteraria dedicata interamente al romanzo giallo

Di: Antonio Caria

Tutto pronto per “Florinas in Giallo – L’isola dei misteri”, l’importante rassegna letteraria che quest’anno festeggia il decimo compleanno. Dal 12 luglio sino al 15 settembre un programma ricco di sorprese e novità. Senza rinunciare alle sue radici, il territorio in cui è cresciuto

“Questo festival letterario unico in Sardegna per la sua capacità di raccontare tutte le sfumature di un genere appassionante – queste le parole dell sindaco Enrico Lobino – a partire da questa edizione, la partnership con il festival letterario L’Isola delle storie di Gavoi”. Importante anche il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

Un’edizione 2019 che vede il ritorno alla direzione artistica dei librai-spacciatori di cultura Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu (Libreria Cyrano, Alghero) ed Emiliano Longobardi (Libreria Azuni, Sassari), coadiuvati per la segreteria organizzativa da Associazione Itinerandia, e con la preziosa collaborazione del Sistema bibliotecario Coros Figulinas, la cooperativa Co.Me.S e l’Umanitaria di Alghero.

Si parte con il primo tempo “A Balla Sola”: venerdì 12 luglio in largo Brigata Sassari con Gavino Zucca che presenterà in anteprima il suo ultimo romanzo, “Il delitto di Saccargia”, mentre il 25 luglio arriva Enrico Musso con “Esercizi di potere”. Il 5 agosto i protagonisti saranno Ciro Auriemma e Renato Troffa, in paese per presentare il noir scritto a quattro mani “Piove deserto”. A balla sola si chiude il 10 agosto, stavolta in piazza del Popolo, con una doppia presentazione: la scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia, che ha da poco pubblicato “La logica della lampara”, e Giancarlo De Cataldo con il suo recentissimo “Alba nera”. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21.00

“La sezione A balla sola quest’anno ha come sottotitolo “I luoghi del giallo e del nero” – rimarcano i direttori artistici – per sottolineare ancora una volta l’importanza fondamentale del territorio per Florinas in Giallo. Il festival è da sempre legato ai posti, alle persone, alla cultura nel quale è nato ed è cresciuto in questi dieci anni. Il paese di Florinas è il protagonista del festival, è un punto di osservazione sul mondo, un centro di scambio tra autori e lettori che arrivano da luoghi lontani e qui hanno l’opportunità di incontrarsi e dialogare”.

“I luoghi del giallo e del nero” è un riferimento anche alle geografie nei libri degli scrittori ospiti. “Dal territorio più vicino a Florinas, protagonista del libro di Gavino Zucca, ambientato nelle campagne intorno a Saccargia – aggiungono Longobardi, Perazzona e Cossu – agli “Esercizi di potere” di Musso, che affronta il tema degli interessi economici legati alle fonti di energia. Anche nel libro di Troffa e Auriemma, “Piove deserto” si parla di sfruttamento del territorio, mentre il nuovo romanzo di De Cataldo è ambientato nelle periferie urbane, in questo caso di Roma, terra di nessuno per nuovi poveri di tutte le nazionalità. L’incontro con Cristina Cassar Scalia sarà, infine, l’occasione di un confronto tra isole vicine, la Sicilia dell’autrice e la nostra Sardegna”.