Sanità. Nuovo ospedale di Alghero, Pais: "Partita che non possiamo perdere"

“La classe politica algherese si ritrovi unita per agevolare il percorso di individuazione dell’area per il nuovo ospedale"

Di: Redazione Sardegna Live

“La classe politica algherese si ritrovi unita per agevolare il percorso di individuazione dell’area per il nuovo ospedale”. E’ l’appello del Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, all’indomani delle dichiarazioni del Presidente della Regione, Christian Solinas, che ha annunciato la costruzione di quattro nuovi ospedali, uno dei quali ad Alghero.

“E’ una partita che non possiamo perdere – prosegue Pais – e tutte le forze politiche devono affrontarla con la massima responsabilità”. Per il Presidente del Consiglio regionale con la realizzazione dei due ospedali a Sassari e Alghero “si dà una risposta ai cittadini delle due città e dell’intero Nord-Ovest”.

Per quanto riguarda Alghero, nel frattempo vanno avanti gli importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento per circa 40 milioni di euro negli ospedali Civile e Marino. “Oggi le due strutture iniziano a beneficiare di quegli interventi in termini di efficienza e sicurezza che mancavano da tempo”. Inoltre è in fase di pubblicazione il bando per la progettazione della sopraelevazione del poliambulatorio di via Manzoni. Si tratta di un intervento finanziato con 4,7 milioni di euro e che, sottolinea Pais, “consentirà di concentrare in un’unica struttura funzionale e centrale i servizi ambulatoriali oggi distribuiti in maniera incoerente in vari locali sparsi nella città, per lo più in locazione”.