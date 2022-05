Alghero. Rifiuti, nessuna tolleranza per gli incivili: fioccano le sanzioni per i trasgressori

Ecco il video che incastra i "furbetti" del gettito facile

Di: Redazione Sardegna Live

Fioccano le sanzioni nei confronti dei trasgressori delle norme sul conferimento dei rifiuti in città e nell’agro. Le telecamere (vedi video in basso) inchiodano diversi furbetti dal gettito facile ai quali arrivano puntuali le sanzioni.

I controlli sono svolti dalla Polizia Locale, dagli uomini del settore ambiente e della Ciclat e dalla compagnia Barracellare.

Nell'agro ha prodotto ottimi risultati la rimozione delle isole fisse di Ungias e Punta Moro, con conseguente restituzione del decoro e di un servizio soddisfacente sulla base di quanto già sperimentato a Valverde, Salondra e Calabona e Monte Agnese.

“Resta ancora risolvere il problema dell'Arenosu e sono al vaglio degli uffici diverse proposte per eliminare anche quel punto che consente spesso lo sfogo dell'inciviltà di alcuni”, dichiara l'Assessore all’Ambiente Andrea Montis.

Le settimane che hanno preceduto la rimozione delle isole dell'agro hanno visto fioccare innumerevoli sanzioni per via dei furbetti del rifiuto come documentato dal video.