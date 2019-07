Ancora roghi notturni, due auto distrutte in via Nurra

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Incendio di due auto in sosta nella notte. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, sono intervenuti per lo spegnimento di un rogo che ha interessato due veicoli, tra cui una Smart, in via Nurra, a Quartu Sant’Elena.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale, con un ''autopompa" e il supporto di un'autobotte. Gli operatori all'arrivo sul posto hanno spento le fiamme che hanno coinvolto interamente le auto, messa in sicurezza l’area circostante e la sede stradale. In fase di accertamento le cause del rogo da parte dei Vigili del Fuoco, forse si tratta di un gesto doloso.