A Samugheo la grande competizione equestre del Barigadu

Domenica 14 luglio si disputerà la quarta edizione dell’atteso Palio.

Di: Lucia Pes

Sarà, ancora una volta, il galoppatoio Nurache Longu a Samugheo la location che ospiterà domenica 14 luglio alle ore 16:30, la quarta edizione del Palio del Barigadu organizzato dal “Circolo Ippico Sa Briglia Samugheo” in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Barigadu.

Diciotto i fantini, diciotto i cavalli, otto i comuni aderenti all’iniziativa, uno l’obiettivo: vincere.

Fordongianus, Neoneli, Nughedu S.Vittoria, Sorradile, Ardauli, Ula Tirso, Busachi e Samugheo hanno lavorato nelle scorse settimane per gli ingaggi delle accoppiate fantino/cavallo. Il primo atto del Palio si è svolto venerdì 5 luglio con i sorteggi delle due batterie.

“Il palio del Barigadu ha come punto di forza la competitività fra i comuni. Le numerose presenze registrate negli anni sono il nostro input organizzativo per continuare a credere che l’evento meriti il giusto risalto e che possa annoverarsi fra i Palii più importanti del circuito” ci racconta Antonello Tatti, presidente del Circolo Ippico sa Briglia.

Un montepremi dal valore di 13 mila euro complessivi: 5.500 euro per il primo classificato, 2.500 al secondo e 1.500 al terzo. Ulteriore partizione per la finalina, rispettivamente: 1000, 700 e 300 euro per i primi tre posti. Al termine della corsa equestre al via la seconda edizione del Palio degli Asinelli, nel quale verranno premiati i primi quattro fantini classificati.

Ogni comune si presenta con le proprie tifoserie, variopinte e festose che, durante la corsa si impegnano a sostenere fantini e cavalli, alle quali verrà attribuito il premio tifoseria.

La voce del commento sportivo è stata affidata a Tore Budroni significativo speaker storico del galoppo regionale. Confermata inoltre la presenza di Luigi Godani, allenatore di fama nell’isola che rivestirà il delicato ruolo di Mossiere, con il compito di gestire le mosse delle 2 batterie, la finalina e la finale.