Anziana investita e uccisa a Pitz'è Serra mentre attraversava la strada

La tragedia è avvenuta nei pressi della pericolosissima statale 554, a Pitz'è Serra

Di: Alessandro Congia

Ancora una croce vicino a quella pericolosissima arteria, la statale 554: stavolta la tragedia è avvenuta nei pressi di via Portogallo, in territorio di Quartu, esattamente a Pitz'è Serra, dove un pedone è stato travolto e ucciso da un'auto.

Dalle prime sommarie informazioni, si tratta di una donna, Rosalia Imperatrice, un'anziana 81enne, scaraventata sull'asfalto e riversa in un lago di sangue: la poveretta pare stesse attraversando proprio nell'attraversamento semaforico guasto da mesi, quando una Dacia Duster l'ha centrata in pieno.

La donna è arrivata in ospedale in condizioni gravissime, soprattutto per le forti lacerazioni alla testa. Immediato l'intervento del 118, trasportata d'urgenza al Brotzu l'anziana è però deceduta per le gravi ferite riportate durante il tremendo impatto con l'auto. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell'incidente.